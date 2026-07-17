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Энди Бернем добился избрания лидером правящей в Британии Лейбористской партии

Бывший мэр Манчестера станет новым британским премьером

Энди Бернем добился избрания лидером правящей в Британии Лейбористской партии
Фото: Alishia Abodunde/Getty Images

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Бывший мэр Манчестера Энди Бернем официально стал новым лидером правящей в Великобритании Лейбористской партии.

"Для меня честь объявить Энди Бернема законно избранным лидером Лейбористской партии", - заявила председатель Национального исполнительного комитета партии Шабана Махмуд в пятницу.

После этого Бернем выступил с речью, в которой обозначил свои приоритеты в качестве лидера партии и королевства.

"Я стану лидером для Севера, Юга, Востока и Запада, для Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии", - заявил он.

Бернем выразил намерение сплотить лейбористов и сменить политический курс партии. Он также вновь заявил о планах равномерно распределять ресурсы по стране.

Новый лидер лейбористов отметил, что пока не принял решения о составе кабинета министров. При этом ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что следующим министром финансов Великобритании станет нынешний министр внутренних дел Шабана Махмуд.

В понедельник, 20 июля, премьер-министр страны Кир Стармер официально подаст в отставку, и король Карл III попросит Бернема сформировать новое правительство.

В июне Стармер заявил о намерении уйти в отставку после того, как многие однопартийцы призвали его к этому из-за накопившихся претензий. Проблемы политика усугубились после плохих результатов Лейбористской партии на выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии в мае, на которых партия лишилась свыше 1,5 тыс. мест.

Бернем, которого в СМИ называют "королем Севера", обладает достаточно обширной поддержкой в партии. Он занимал министерские должности в правительствах премьер-министров Тони Блэра и Гордона Брауна, а также дважды боролся за пост главы Лейбористской партии: в 2010 году он занял четвертое место, а в 2015 - второе, проиграв Джереми Корбину.

Лейбористская партия Великобритания Энди Бернем Кир Стармер
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