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Трамп считает, что нефтяные компании в США недостаточно снижают цены на топливо

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил о расследовании в отношении нефтяных компаний, которые, по его мнению, недостаточно снижают цены на горючее на американских АЗС.

"Мы проводим большое расследование", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"Они недостаточно сильно снижают цены, если учитывать все обстоятельства", - добавил он.

По словам американского президента, расследование касается таких компаний, как Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP.

Дональд Трамп США Shell Chevron
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