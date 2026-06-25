Созданная с использованием ИИ и 3D-печати баллистическая ракета представлена в США

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA) представило прототип баллистической ракеты, созданной с использованием искусственного интеллекта, суперкомпьютеров и 3D-печати в рамках проекта Aires Tide.

Ракета высотой 3,3 м выставлена на обозрение в преддверии Великой американской государственной ярмарки в центре Вашингтона.

"Изделие Aires Tide демонстрирует способность NNSA применять передовые инструменты для быстрого проектирования и предоставления решений в области национальной безопасности, что привело к созданию продукта, разработанного в 15 раз дешевле и в 7 раз быстрее, чем при традиционном производстве (ракет)", - сообщает управление, отвечающее за разработку ядерного оружия США.

"Мощь искусственного интеллекта, позволяющая объединять множество типов данных и различных вычислительных моделей в одном месте и оптимизировать этот процесс, невероятно велика и будет оставаться таковой в будущем", - сказал глава NNSA Брэндон Уильямс в интервью телеканалу Fox News.

"Часть этого применяется в сфере национальной безопасности. Часть этого применяется в сфере нашего ядерного сдерживания", - отметил он.

Уильямс подчеркнул, что проект Aires Tide был запущен NNSA для демонстрации того, "как мы будем использовать искусственный интеллект для ускорения производства ядерного оружия и поддержания его запасов".

По данным NNSA, в мае уже были проведены два успешных летных испытания Aires Tide. Аппараты были запущены с самолетов с высоты 9,8 тыс. метров на полигоне армии США Дагвей в штате Юта. Данные летных испытаний будут использованы для оптимизации будущих систем, разработанных с использованием той же модели проектирования и производства, указали в управлении.