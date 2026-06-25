Поиск

Созданная с использованием ИИ и 3D-печати баллистическая ракета представлена в США

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA) представило прототип баллистической ракеты, созданной с использованием искусственного интеллекта, суперкомпьютеров и 3D-печати в рамках проекта Aires Tide.

Ракета высотой 3,3 м выставлена на обозрение в преддверии Великой американской государственной ярмарки в центре Вашингтона.

"Изделие Aires Tide демонстрирует способность NNSA применять передовые инструменты для быстрого проектирования и предоставления решений в области национальной безопасности, что привело к созданию продукта, разработанного в 15 раз дешевле и в 7 раз быстрее, чем при традиционном производстве (ракет)", - сообщает управление, отвечающее за разработку ядерного оружия США.

"Мощь искусственного интеллекта, позволяющая объединять множество типов данных и различных вычислительных моделей в одном месте и оптимизировать этот процесс, невероятно велика и будет оставаться таковой в будущем", - сказал глава NNSA Брэндон Уильямс в интервью телеканалу Fox News.

"Часть этого применяется в сфере национальной безопасности. Часть этого применяется в сфере нашего ядерного сдерживания", - отметил он.

Уильямс подчеркнул, что проект Aires Tide был запущен NNSA для демонстрации того, "как мы будем использовать искусственный интеллект для ускорения производства ядерного оружия и поддержания его запасов".

По данным NNSA, в мае уже были проведены два успешных летных испытания Aires Tide. Аппараты были запущены с самолетов с высоты 9,8 тыс. метров на полигоне армии США Дагвей в штате Юта. Данные летных испытаний будут использованы для оптимизации будущих систем, разработанных с использованием той же модели проектирования и производства, указали в управлении.

Вашингтон США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Созданная с использованием ИИ и 3D-печати баллистическая ракета представлена в США

Трамп считает, что нефтяные компании в США недостаточно снижают цены на топливо

 Трамп считает, что нефтяные компании в США недостаточно снижают цены на топливо

Трамп считает, что Украина "довольно хорошо" противостоит России

Рютте заявил Трампу, что союзники по НАТО активно помогали США во время операций против Ирана

 Рютте заявил Трампу, что союзники по НАТО активно помогали США во время операций против Ирана

Трамп запросил почти $700 млн на ликвидацию ядерных материалов в Иране

CBS News сообщил об активном движении судов по Ормузскому проливу близ Омана

 CBS News сообщил об активном движении судов по Ормузскому проливу близ Омана

Трамп выдвинул Конгрессу условие для подписания им законопроекта о доступном жилье

Крикалев сообщил о совместных планах в космосе со странами БРИКС

 Крикалев сообщил о совместных планах в космосе со странами БРИКС

Что произошло за день: среда, 24 июня

Нижняя палата румынского парламента одобрила предложение объединиться с Молдавией

 Нижняя палата румынского парламента одобрила предложение объединиться с Молдавией
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2822 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10082 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов