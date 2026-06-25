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Сильное землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Венесуэле

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Сильное землетрясение произошло в Венесуэле к северо-западу от Каракаса, информировала Национальная геологическая служба США (USGS).

Согласно сообщению, было две серии толчков - магнитудой 7,1, потом магнитудой 7,5, очаг залегал на глубине около 10 км.

Сейсмособытие произошло в 28 км от Монтальбана, несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий находятся в этом районе.

Выпущенное в первые минуты предупреждение о цунами к настоящему времени снято.

Толчки ощущались в Каракасе. По данным СМИ, напуганные жители эвакуировались из зданий на улицу. На поступающих с места кадрах из соцсетей видны поврежденные здания.

Информации о пострадавших или жертвах пока нет.

США Каракас Венесуэла
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