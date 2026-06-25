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Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Японии

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в акватории Тихого океана у северо-восточного побережья остров Хонсю (Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 01:30 по Москве в четверг землетрясения находился в 67 км юго-восточнее японского города Хатинохе (префектура Аомори).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "уничтожающее".

В Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН "Интерфаксу" сообщили, что магнитуда землетрясения равнялась 6,9, очаг залегал на глубине 39 км под морским дном.

По словам собеседника агентства, сейсмическое событие ощутили в населенных пунктах о. Кунашир Южные Курилы Сахалинской области силой до трех баллов. Тревога цунами для Курильских островов не объявлялась.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,9. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 51,7 км.

Япония
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