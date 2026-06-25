В Колумбии де ла Эсприэлья утвержден победителем президентских выборов

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Национальный избирательный совет Колумбии официально утвердил Абелардо де ла Эсприэлью (движение "Защитники родины") новым президентом страны, сообщает колумбийский телерадиоканал RCN.

"Гражданин Колумбии Абелардо Габриэль де ла Эсприэлья Отеро избран президентом страны на период 2026-2030 годов", - заявил представитель высшего избирательного органа Хайме Эрнандо Суарес.

Новый президент будет приведен к присяге 7 августа.

По окончательным результатам подсчета голосов, де ла Эсприэлья заручился поддержкой 12,96 млн избирателей, в то время как его конкурент, представитель партии уходящего президента Колумбии "Исторический пакт" Иван Сепеда получил 12,7 млн голосов.