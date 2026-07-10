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Глава МИД Колумбии заявил об отказе от поддержки диктатур

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Новое руководство Колумбии во главе с избранным президентом Абелардо де ла Эсприэльей внесут коррективы в отношения с некоторыми соседними странами, сообщил в эфире радиосети Caracol новый глава МИД Була Эскобар.

В частности, по его словам, у Колумбии "не будет посольств в Никарагуа и на Кубе", поскольку Богота не хотела бы поддерживать диктатуры. Кроме того, новые колумбийские власти пересмотрят отношения с Венесуэлой.

Пока у Колумбии есть посольства в Гаване и Манагуа. Колумбия и Куба установили дипломатические отношения в 1902 году, однако с тех пор страны несколько раз их разрывали и восстанавливали. Дипломатические отношения между Колумбией и Никарагуа были установлены в 1825 году, но ситуация осложнилась после того, как власти Никарагуа подали иск в Международный суд ООН относительно делимитации континентального шельфа между Никарагуа и Колумбией.

"Отношения с Венесуэлой прежде всего будут сосредоточены на обеспечении безопасности границ, борьбе с организованной преступностью и экономическом развитии обеих стран", - сказал Эскобар, добавив, что не ожидает скорых изменений во внутренней политике Венесуэлы.

Лидер движения "Защитники родины", сторонник президента США Дональда Трампа Абелардо де ла Эсприэлья одержал победу на недавних президентских выборах над Иваном Сепедой - представителем левой партии "Исторический пакт" уходящего президента Густаво Петро.

Церемония приведения де ла Эсприэльи к присяге состоится 7 августа.

Колумбия Куба Никарагуа МИД США Венесуэла Абелардо де ла Эсприэлья
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