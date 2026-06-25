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ЕК выделяет Украине первый транш в 3,2 млрд евро по кредиту в 90 млрд евро

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила в четверг в Гданьске на конференции по восстановлению Украины о выделении Киеву 3,2 млрд евро в качестве первого транша новой макрофинансовой помощи по кредиту в 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Глава ЕК сообщила, что с февраля 2022 года Европейский союз и его государства-члены предоставили более 200 млрд евро экономической, финансовой и военной помощи Украине.

"И в рамках кредита на поддержку Украины мы предоставим еще 90 млрд евро в течение следующих двух лет. Сегодня мы переводим первый транш по этому кредиту - 3,2 млрд евро макрофинансовой помощи. И в ближайшие дни мы начнем выплачивать первые средства из 6 млрд евро, выделенных на производство беспилотников", - заявила фон дер Ляйен.

Еврокомиссия поясняет в своем коммюнике, что данная выплата является первой из трех запланированных на этот год в рамках макрофинансовой помощи, общая сумма которых в 2026 году составит примерно 8,35 млрд евро. Выплаты траншей оговорены удовлетворительным выполнением Украиной "соответствующих реформ и условий".

"Эти меры призваны помочь Украине мобилизовать внутренние доходы, повысить устойчивость и качество государственных расходов, а также укрепить системы управления государственными финансами", - сообщила Еврокомиссия.

При выполнении соответствующих условий второй транш в рамках этого пакета помощи в размере ориентировочно 3,7 млрд евро ожидается в сентябре 2026 года, а третий транш ориентировочно в 1,45 млрд евро - до конца года.

Официальные лица ЕС в последние месяцы неоднократно заявляли, что выплаты в счет 90 млрд евро на 2026-2027 годы начнутся до конца второго квартала текущего года.

ЕК ЕС Еврокомиссия Европейский союз Урсула фон дер Ляйен
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