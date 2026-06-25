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Первый транш на оборону по кредиту в 90 млрд евро Украина получит после выполнения юридических требований

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Объявленная главой Еврокомиссии (ЕК) в четверг выплата первого транша Украине по кредиту в 90 млрд евро является частью макрофинансовой помощи, финансирование оборонных нужд последует после выполнения Киевом юридических требований, объяснили в ЕК.

"Есть ряд юридических требований, которые Украина должна выполнить, чтобы иметь возможность получить наше финансирование. Итак, нам нужно прежде всего иметь запрос по продукции для первой выплаты (оборонной части финансирования - ИФ). Это касается дронов", - заявил официальный представитель ЕК Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

Он объяснил, что, помимо заявки на выплату по заказам оборонной продукции, должна быть сформулирована просьба об исключении, если будет необходимость приобретать вооружения вне Евросоюза. И важно, чтобы Еврокомиссия получила контракты на закупки, которые Украина заключила с экономическими операторами из оборонного сектора.

"То есть должен быть выполнен ряд административных действий. Я знаю, что мы уже получили значительную часть контрактов. Мы их анализируем, и когда эта работа будет завершена, мы сможем осуществить выплату. Эта работа хорошо продвинулась", - сказал Уйвари.

В четверг на конференции по восстановлению Украины в Гданьске председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Киеву 3,2 млрд евро в качестве первого транша новой макрофинансовой помощи по кредиту в 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

"Сегодня мы переводим первый транш по этому кредиту - 3,2 млрд евро макрофинансовой помощи. И в ближайшие дни мы начнем выплачивать первые средства из 6 млрд евро, выделенных на производство беспилотников", - пообещала фон дер Ляйен.

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