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Лукашенко верит в единство народов Белоруссии, России и Украины

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Рано или поздно народы Белоруссии, России и Украины все равно будут вместе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает "БелТА".

"Россия, Белоруссия - это, как я говорю, наше общее Отечество. Не мы с вами виноваты, что тут два государства образовались. Но это очень дружеские, братские государства. Думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство", - сказал он.

"Хотя желающих очень много", - заметила по этому поводу Матвиенко.

"Очень много, - согласился Лукашенко. - Но я уверен (и об этом говорил недавно представителям президента Украины Владимира Зеленского), что все равно наши народы будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе. А как иначе? Ваши родные похоронены в Украине. Вы сегодня работаете во благо не только России, но и Белоруссии, и не против той же Украины. Ну как это все разорвать? Это невозможно. Наши люди там живут, всегда вместе жили и дружили. И будут дружить".

"Пройдет время, мы голову свою в порядок приведем и наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден. И в этом плане вы можете на Белоруссию рассчитывать", - добавил он.

Александр Лукашенко Белоруссия Украина Валентина Матвиенко Владимир Зеленский
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