В Омане заявили, что договоренности между США и Ираном не предусматривают пошлины за проход по Ормузу

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что договоренности по Ормузскому проливу не включают в себя уплату каких-либо сборов за прохождение судов, сообщает в четверг газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

"Бусаиди отметил, что султанат Оман, как прибрежное государство пролива, несет особую ответственность в поддержке международных усилий по обеспечению безопасности судоходства в соответствии со своими обязанностями и обязательствами по международному праву и Конвенции ООН по морскому праву. Он также подтвердил, что будущие договоренности, касающиеся пролива, не будут предусматривать взимание каких-либо сборов за проход", - говорится в публикации издания в соцсети Х.

По данным газеты, глава оманского МИД заявил о поддержке меморандума о взаимопонимании, подписанного между США и Ираном, подчеркнув важность "успешного выполнения его целей ради достижения желаемого мира, восстановления свободы судоходства через Ормузский пролив и обеспечения ее безопасного порядка".

В четверг в Бахрейне проходит министерская встреча Совета сотрудничества стран Персидского залива и США.

Выступая на этой встрече, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что брать плату с судов за прохождение вод Ормузского пролива нельзя ни в коем случае.

"Вы можете называть это "сбором", вы можете называть это "пошлиной", как бы вы ни хотели это называть, это семантические игры. Реальность такова, что ни одна страна на Земле не имеет права взимать плату за использование международных водных путей, и это никогда не будет приемлемым условием любой сделки", - заявил Рубио.

Он отметил, что Ормузский пролив - это международные воды, их свободное использование – "это основополагающий принцип современного мира, без которого мир погрузился бы в полный хаос". Госсекретарь считает, что уплата пошлин за проход Ормузского пролива стала бы опасным прецедентом, который распространился бы по всему миру.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп назвал обстановку в Ормузском проливе хорошей, заявил, что он открыт для судоходства. В среду министр энергетики США Крис Райт сказал, что свыше 70 судов прошли за последние сутки через Ормузский пролив.