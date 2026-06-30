Иран и Оман работают над планом по взиманию пошлин с проходящих Ормузский пролив судов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Иран и Оман продолжают разработку планов по получению оплаты с судов, использующих Ормузский пролив, сообщает во вторник The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"По словам иранского чиновника и четырех дипломатов, Иран и союзный США Оман, несмотря на возражения Вашингтона, составляют планы по сбору денег с судов, следующих через Ормузский пролив", - информирует газета.

Ранее, до начавшегося 28 февраля конфликта на Ближнем Востоке, подобной практики в проливе не было.

Собеседники издания добавили, что Оман направил предложение по пошлинам США и другим западным странам. Еще один источник подтвердил, что Вашингтон получил предложение, и у него возникли вопросы, которые он хочет обсудить с Маскатом.

Один из дипломатов отметил, что потенциальная плата будет носить добровольный характер. Однако иранский чиновник объяснил, что пошлина будет обязательной.

В минувший понедельник замглавы иранского МИД Казем Гарибабади заявлял, что приоритетная задача для Тегерана - договориться с Оманом по теме Ормузского пролива. Однако если Маскат не захочет создать совместную систему управления проливом, Иран может действовать в одностороннем порядке, отмечал Гарибабади.

Со своей стороны три европейских дипломата сказали газете, что поначалу оманские чиновники описывали свою активность как попытку найти резервный план для обеспечения судоходства в Ормузском проливе, если конфликт в регионе продолжится. Европейские страны недовольны идеей с пошлинами и теперь пытаются хотя бы обеспечить, чтобы такой механизм не противоречил международному праву, к примеру, за счет добровольности уплаты пошлин.

В свою очередь американские официальные лица ранее заявляли, что пошлин за прохождение пролива быть не должно.

Ранее во вторник телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники передавал, что опосредованные переговоры делегаций США и Ирана в Дохе могут пройти в среду; темой дискуссий станет Ормузский пролив и обеспечение стабильности в регионе.