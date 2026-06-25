В Иране отрицают, что его размороженные средства пойдут на закупку товаров США

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в четверг заявил, что Тегеран в случае разблокирования своих активов не желает тратить их на приобретение американской продукции.

"Америка делает ложные заявления, что на наши размороженные средства купят ее продукцию. Занятно. Единственный урожай, который мы собираем, вы же и посадили: это десятилетия недоверия", - написал он в соцсети X.

По словам Галибафа, США экспортируют лишь "ГМО-бобы, нарушенные обещания и бессмысленные переговоры".

В минувший вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что размораживание активов Ирана возможно, однако средства должны идти не на финансирование проиранских группировок, а, например, на закупку американской сельскохозяйственной продукции.

В среду американский президент Дональд Трамп заверял, что США пока что не платили Ирану никаких денежных сумм и не передавали ему денег из ранее замороженных иранских средств. "Мы разблокируем некоторую часть их денег, полностью под нашим контролем, для наших фермеров и скотоводов для приобретения кукурузы, пшеницы, соевых бобов и так далее. Ирану крайне нужно продовольствие, и мы закупим его исключительно у США", - объяснял президент.