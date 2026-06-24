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Трамп заявил о полученном от Тегерана заявлении, что платы за проход через Ормузский пролив нет

Трамп заявил о полученном от Тегерана заявлении, что платы за проход через Ормузский пролив нет
Дональд Трамп
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Тегеран сообщил Вашингтону о том, что не берет пошлин с судов в Ормузском проливе, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Вопреки тревожным фейковым новостям, Иран проинформировал США, что никаких пошлин, никакой платы за страховку и иных каких-либо поборов не берут и не получают с судов, идущих через Ормузский пролив. А если это неверная информация, переговоры закончатся, сразу же!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

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Трамп заверил, что США пока что не платили Ирану никаких денежных сумм и не передавали ему денег из ранее замороженных иранских средств.

"Мы разблокируем некоторую часть их денег, полностью под нашим контролем, для наших фермеров и скотоводов для приобретения кукурузы, пшеницы, соевых бобов и так далее. Ирану крайне нужно продовольствие, и мы закупим его исключительно у США", - объяснил президент.

Ранее Трамп заявил, что США могут взять под контроль Ормузский пролив, если не удастся достигнуть соглашения с Ираном.

"Мы можем забрать себе пролив, если это потребуется", - сказал он в эфире Fox News.

По его словам, в таком случае США введут плату за пересечение пролива: 20% перевозимой нефти.

При этом власти США ранее заявляли, что выступают против того, чтобы Иран вводил плату за движение судов через пролив.

Дональд Трамп Иран США
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