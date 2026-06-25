Администрация США запросила Конгресс выделить Пентагону $38 млрд на покрытие расходов войны в Иране

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Администрация США направила в Конгресс запрос о выделении Пентагону дополнительно $38,3 млрд на возмещение расходов военной операции "Эпическая ярость" против Ирана, следует из документа, направленного Административно-бюджетным управлением Белого дома.

Эта сумма включает $21 млрд для пополнения арсенала боеприпасов и $17,3 млрд на покрытие оперативных расходов, связанных с конфликтом с Ираном.

Всего же в запросе Конгрессу предлагается рассмотреть выделение Пентагону дополнительно $67,1 млрд. Эта сумма также включает $12,1 млрд на разработки в рамках секретных программ, $5,1 млрд на кибербезопасность и автономные системы, $4 млрд на создание спутниковой сети обнаружения воздушных целей и передачи космических данных, $2,4 млрд на производство беспилотников, а также $5,2 млрд на поддержание боеготовности, закупку топлива, административные задачи и на поддержку Национальной гвардии.

"Под руководством президента Дональда Трампа Соединенные Штаты успешно провели операцию по сдерживанию угрозы со стороны иранского режима, обладающего ядерным оружием, и значительно ослабили его способность проецировать свою силу в регионе. Соответственно, запрос администрации касается оперативных расходов, понесенных министерством войны во время операции..., включая финансирование военного персонала и расходы на боеготовность, оперативные расходы на восстановление израсходованных министерством обороны запасов, секретные программы и другие ключевые расходы", - указал в запросе глава управления Рассел Воут.

В мае Пентагон оценил свои расходы в ходе операции "Эпическая ярость" в $29 млрд, но предупредил, что эта сумма не является окончательной. Аналитический Центр стратегических и международных исследований (CSIS) на этой неделе оценил сумму расходов в районе между $36 млрд и $42 млрд, включая стоимость израсходованных боеприпасов.