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Пентагон может столкнуться с нехваткой финансов из-за операции против Ирана

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Пентагону грозит нехватка бюджета на обеспечение боеспособности вооруженных сил в связи с боевыми действиями против Ирана, сообщает во вторник The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"По словам конгрессменов, нынешних и бывших чиновников США, перед Пентагоном встает неотложная проблема дефицита бюджета, во многом из-за войны в Иране, причем некоторые важнейшие источники средств иссякнут в предстоящие недели", - отмечает издание.

"Пробелы в финансировании уже заставили Пентагон ограничить тренировочные программы, ремонт и содержание военных средств, которые поддерживают боеготовность, заявили четыре действующих и бывших госслужащих", - продолжает WP.

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Ранее Белый дом запросил у Конгресса США $67 млрд на помощь в покрытии расходов на военную операцию, но как неоднократно передавали американские СМИ, одобрение этого пакета помощи может затянуться. Во вторник шеф Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн выступят в поддержку данных мер в комитете по бюджетным ассигнованиям Сената США.

Республиканцы в Палате представителей также пытаются ускорить одобрение выделения новых средств. На этой неделе Палата представителей, вероятно, проголосует за меры, которые могут направить Пентагону еще $73 млрд, но инициатива может столкнуться с противодействием в Сенате.

Ранее директор Управления административно-бюджетной политики Белого дома Рассел Воут говорил конгрессменам, что боевые действия обошлись США в $30 млрд. Но некоторые независимые наблюдатели полагают, что цена, вероятно, намного выше; в нее не включены потенциальные затраты на поврежденные иранскими ударами базы США на Ближнем Востоке.

Вместе с тем, два сотрудника Конгресса сказали газете, что часть военного бюджета на 2026 год, покрывающие расходы на текущие военные операции ВМС и ВВС, иссякнут к концу июля.

Другие источники отметили, что для закрытия бреши Пентагон переправляет средства - сокращает или отменяет военные учения и тренировки; также под урезание попали статьи бюджета на экипировку, обслуживание военных объектов, на ремонт и содержание военных средств. Кроме того, Пентагон просил Конгресс дать разрешение перенаправить $4,3 млрд с обучения и закупок вооружений на другие приоритеты, но законодатели пока не дали ответ.

Хегсет ранее уверял, что у США нет проблем с боеприпасами. Однако источники WP рассказали, что в частных беседах сотрудники Пентагона выражают глубокую обеспокоенность, так как нужно немало денег для восполнения арсеналов растраченных против Ирана боеприпасов.

WP отмечает, что в этом году оборонный бюджет составляет около $1 трлн, включая единоразовое финансирование на различные нужды в $150 млрд. На 2027 финансовый год администрация США хочет получить уже $1,5 трлн, что вызывает вопросы у представителей и республиканцев, и демократов, поскольку такое наращивание бюджета увеличит государственный долг, и к тому же, боевые действия США против Ирана, по данным опросов общественного мнения, не пользуются популярностью в американском обществе.

Хроника 28 февраля – 21 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Пентагон США Конгресс Иран
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