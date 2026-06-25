Автопроизводитель Polestar уходит из США после запрета на продажу машин в стране

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Шведский производитель электромобилей Polestar уйдет с американского рынка после того, как министерство торговли США не разрешило компании продавать свои машины на территории страны по соображениям национальной безопасности, пишет Bloomberg.

Polestar была основана как совместное предприятие шведской Volvo Car AB и китайской Zhejiang Geely Holding в 2017 году, в 2021 году она вышла на биржу как самостоятельная компания. С пиковых значений ноября 2021 года её акции рухнули в 20 раз. Zhejiang Geely также является контролирующим акционером Volvo.

Запрет на поставку в США так называемых "подключенных" автомобилей (Connected Vehicles), имеющих выход в интернет, был введен в отношении компаний, имеющих связи с КНР. Американское правительство обеспокоено тем, что современные машины оснащены различными сенсорами и могут собирать информацию, а затем отправлять её по беспроводной связи.

В мае Volvo избежала этого запрета, поскольку компания выпускает автомобили для североамериканского рынка в Южной Каролине, а также импортирует ряд моделей из Швеции. Ранее глава компании Хакан Самуэльсон утверждал, что она не передает данные в Китай.

Polestar также подавала заявку на то, чтобы запрет на нее не распространялся, однако Минторг такую просьбу отклонил.

Компания продаст имеющиеся у её американских дилеров запасы автомобилей и продолжит оказывать услуги по их сервисному обслуживанию, говорится в сообщении. После ухода с рынка США она сосредоточится на Европе, на которую приходится около 80% её мировых продаж.

Акции Polestar в четверг падают на 12%.