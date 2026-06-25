Поиск

Автопроизводитель Polestar уходит из США после запрета на продажу машин в стране

Автопроизводитель Polestar уходит из США после запрета на продажу машин в стране
Фото: IMAGO/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Шведский производитель электромобилей Polestar уйдет с американского рынка после того, как министерство торговли США не разрешило компании продавать свои машины на территории страны по соображениям национальной безопасности, пишет Bloomberg.

Polestar была основана как совместное предприятие шведской Volvo Car AB и китайской Zhejiang Geely Holding в 2017 году, в 2021 году она вышла на биржу как самостоятельная компания. С пиковых значений ноября 2021 года её акции рухнули в 20 раз. Zhejiang Geely также является контролирующим акционером Volvo.

В миреУбытки автопроизводителей из-за изменения EV-политики превысили $65 млрд в 2025 г.Убытки автопроизводителей из-за изменения EV-политики превысили $65 млрд в 2025 г.Читать подробнее

Запрет на поставку в США так называемых "подключенных" автомобилей (Connected Vehicles), имеющих выход в интернет, был введен в отношении компаний, имеющих связи с КНР. Американское правительство обеспокоено тем, что современные машины оснащены различными сенсорами и могут собирать информацию, а затем отправлять её по беспроводной связи.

В мае Volvo избежала этого запрета, поскольку компания выпускает автомобили для североамериканского рынка в Южной Каролине, а также импортирует ряд моделей из Швеции. Ранее глава компании Хакан Самуэльсон утверждал, что она не передает данные в Китай.

Polestar также подавала заявку на то, чтобы запрет на нее не распространялся, однако Минторг такую просьбу отклонил.

Компания продаст имеющиеся у её американских дилеров запасы автомобилей и продолжит оказывать услуги по их сервисному обслуживанию, говорится в сообщении. После ухода с рынка США она сосредоточится на Европе, на которую приходится около 80% её мировых продаж.

Акции Polestar в четверг падают на 12%.

США Polestar
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совет ЕС утвердил продление на год экономических санкций Евросоюза против РФ

Что произошло за день: четверг, 25 июня

Автопроизводитель Polestar уходит из США после запрета на продажу машин в стране

 Автопроизводитель Polestar уходит из США после запрета на продажу машин в стране

В Иране рассчитывают зарабатывать $40 млрд в год на судах в Ормузском проливе

Европейский аппарат BepiColombo с российскими научными приборами выйдет на орбиту Меркурия в ноябре

Швеция выделит Украине более $150 млн для подготовки энергетического сектора к зиме

Лукашенко сообщил о встрече с представителями Зеленского в Минске

 Лукашенко сообщил о встрече с представителями Зеленского в Минске

В Иране отрицают, что его размороженные средства пойдут на закупку товаров США

El Al отменила на несколько дней полеты в Москву

 El Al отменила на несколько дней полеты в Москву

Brent остается в минусе и торгуется у $72,78 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10098 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2830 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов