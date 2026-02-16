Убытки автопроизводителей из-за изменения EV-политики превысили $65 млрд в 2025 г.

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Пересмотр амбиций в сфере постепенного отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в пользу электромобилей (EV) принес мировым автопроизводителям убытки в размере не менее $65 млрд в 2025 году, пишет The Financial Times.

Эти убытки могут существенно вырасти, отмечает издание. Кардинальное изменение политики в США, где были отменены льготы для покупателей электромобилей и планируется ревизия планов по сокращению автомобильных выбросов, вынудило производителей пересматривать стратегические и инвестиционные программы, причем больше всего из-за смены позиции Вашингтона пострадали те компании, которые продвинулись в переходе на EV дальше других.

Ранее в феврале европейский автоконцерн Stellantis сообщил, что зафиксирует списание в размере около 22 млрд евро в результатах 2025 года из-за отказа от выпуска ряда моделей EV и возобновления производства в США популярного 5,7-литрового двигателя Hemi V8.

Конкурирующая со Stellantis американская Ford Motor в декабре объявила, что понесет разовые расходы в $19,5 млрд в связи с "рационализацией" активов в сфере производства EV. Компания отказалась от планов по запуску электрического пикапа F-150.

Существенно сократили EV-программы также Volkswagen, Volvo Cars и Polestar.

Honda Motor - единственный японский автопроизводитель, который по-прежнему намерен прекратить производство бензиновых и дизельных автомобилей к 2040 году, недавно сообщил, что ожидает годового убытка в размере $4,5 млрд в 2026 году, в том числе из-за пересмотра EV-стратегии. Компания предупредила инвесторов, что ее расходы в связи со сворачиванием ряда программ в этой сфере могут оказаться выше текущих оценок. В частности, Honda намерена прекратить партнерство с General Motors в США, которая ранее в этом году объявила о списании свыше $7 млрд в результате корректировки плана производства EV.

Между тем аналитик Bernstein Стивен Рейтман отмечает, что, помимо американской политики, проблемы Stellantis и других производителей электромобилей связаны с тем, что в стремлении повторить успех ранней Tesla они забыли о потребностях автолюбителей.

"Все были охвачены эйфорией от того, что Tesla получала такие высокие оценки, - написал он. - Покупатели же остались за бортом".

По словам Рейтмана, производители так и не смогли предложить EV, которые соответствовали бы ожиданиям покупателей относительно цены и дальности пробега. Уровень развития инфраструктуры зарядных станций также остается недостаточным.