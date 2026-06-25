В США считают, что Иран атаковал судно в Ормузском проливе

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) совершил атаку в четверг на грузовое судно в Ормузском проливе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных американских официальных лиц.

"КСИР атаковал грузовое судно, которое шло под флагом Сингапура, в четверг в Ормузском проливе", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что пострадавших в результате удара нет, но судно получило повреждения.



