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IMO приостановила эвакуацию моряков из Персидского залива после инцидента с судном

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Международная морская организация ООН (IMO) сообщила в четверг, что приостанавливает операцию по эвакуации моряков, застрявших в Персидском заливе, в связи с инцидентом с торговым судном в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива.

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"Я решил временно приостановить реализацию плана эвакуации, чтобы еще раз подтвердить, что необходимые гарантии безопасности продолжают действовать для судов из нашего списка эвакуации и всех судов в регионе", - заявил генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес, добавив, что "подвергшееся нападению судно не проходило через пролив в рамках плана эвакуации IMO".

Международная морская организация ООН объявила о плане эвакуации 11 тыс. моряков, оказавшихся в затруднительном положении в Персидском заливе, во вторник. По ее данным, на эвакуацию экипажей примерно 600 находящихся там судов понадобится несколько недель.

Не ссылаясь напрямую на операцию IMO, Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции Тегерана заявили в среду государственным СМИ, что "некоторые власти" объявили о новом маршруте транзита через Ормузский пролив "без уведомления или координации с Ираном". В рамках плана IMO судам предписано использовать маршрут, который проходит вблизи побережья Омана.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных американских официальных лиц сообщила, что атаку в четверг на грузовое судно в районе Ормузского пролива совершил КСИР.

"КСИР атаковал грузовое судно, которое шло под флагом Сингапура в четверг в Ормузский пролив", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что пострадавших в результате удара нет, но судно получило повреждения.

КСИР ООН Иран Персидский залив
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