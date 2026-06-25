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США заключили контракт на $35 млрд для увеличения производства противоракет THAAD

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Агентство противоракетной обороны США заключило контракт с компанией Lockheed Martin на сумму более $35 млрд по увеличению в четыре раза производства перехватчиков для систем ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), следует из данных Пентагона.

Контракт, рассчитанный на семь лет, является развитием январского рамочного соглашения между Министерством Войны США и Lockheed Martin, ускоряя производство перехватчиков THAAD с 96 до 400 в год.

По оценке аналитического Центра стратегических и международных исследований (CSIS), вооруженные силы США в ходе военных действий против Ирана израсходовали сотни дорогостоящих противоракет THAAD для отражения иранских ракетных атак на американские базы и страны Ближневосточного региона.

Для восстановления запасов до довоенного уровня потребуется как минимум три года, что создает "окно уязвимости" для потенциального конфликта, в частности, в западной части Тихого океана, говорится в майском докладе CSIS.

Помимо контракта по противоракетам системы THAAD, компания Lockheed Martin также заключила с Министерством Войны США соглашения о производстве большего количества перехватчиков PAC-3 зенитных ракетных комплексов Patriot и высокоточных оперативно-тактических ракет PrSM с дальностью 500 км.

THAAD США Пентагон Lockheed Martin
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