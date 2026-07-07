Создается Европейский центр обслуживания ракет для комплексов Patriot

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - США и несколько европейских стран подписали соглашение о создании Европейского центра обслуживания ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщил через пресс-службу вице-премьер, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы подписали соглашение с Соединенными Штатами, Германией, Нидерландами и Швецией о создании в Европе центра обслуживания ракет PAC-3 для систем Patriot. Это значительно увеличит производственные мощности и ускорит производство и обслуживание ракет", - сказал он.

"Наша цель - не только закупать современное оружие, но и производить и обслуживать его в Европе - при участии Польши", - подчеркнул чиновник.