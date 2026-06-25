Поиск

ВМС КСИР назвали альтернативный маршрут в Ормузе опасным

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в четверг объявили, что только обозначенный Ираном маршрут являет безопасными для прохождения торговых судов через Ормузский пролив, передает агентство IRNA.

ВМС КСИР назвали новый объявленный маршрут, проходящий вблизи побережья Омана, неприемлемым и крайне опасным, подчеркнув, что он был введен без ведома или координации с иранскими властями.

В заявлении содержится предупреждение, что любое торговое судно, движущееся вне этих обозначенных маршрутов, будет заходить в запрещенные и потенциально опасные районы.

"Движение судов вне объявленных маршрутов крайне опасно и запрещено", - заявили ВМС КСИР, призвав всех морских операторов воздерживаться от использования несанкционированных проходов.

В заявлении также говорится, что координация действий с ВМС КСИР является обязательной для судов, следующих через Ормузский пролив, и должна осуществляться по радиосвязи.

ВМС КСИР подчеркнули, что любое судно, уличенное в нарушении правил, столкнется с соответствующими мерами со стороны Ирана.

Хроника 28 февраля – 25 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР Ормузский пролив IRNA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число погибших от землетрясения в Венесуэле приблизилось к 190

 Число погибших от землетрясения в Венесуэле приблизилось к 190

В США считают, что Иран атаковал судно в Ормузском проливе

Совет ЕС утвердил продление на год экономических санкций Евросоюза против РФ

Что произошло за день: четверг, 25 июня

Автопроизводитель Polestar уходит из США после запрета на продажу машин в стране

 Автопроизводитель Polestar уходит из США после запрета на продажу машин в стране

В Иране рассчитывают зарабатывать $40 млрд в год на судах в Ормузском проливе

Европейский аппарат BepiColombo с российскими научными приборами выйдет на орбиту Меркурия в ноябре

Швеция выделит Украине более $150 млн для подготовки энергетического сектора к зиме

Лукашенко сообщил о встрече с представителями Зеленского в Минске

 Лукашенко сообщил о встрече с представителями Зеленского в Минске

В Иране отрицают, что его размороженные средства пойдут на закупку товаров США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2832 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10098 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов