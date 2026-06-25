ВМС КСИР назвали альтернативный маршрут в Ормузе опасным

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в четверг объявили, что только обозначенный Ираном маршрут являет безопасными для прохождения торговых судов через Ормузский пролив, передает агентство IRNA.

ВМС КСИР назвали новый объявленный маршрут, проходящий вблизи побережья Омана, неприемлемым и крайне опасным, подчеркнув, что он был введен без ведома или координации с иранскими властями.

В заявлении содержится предупреждение, что любое торговое судно, движущееся вне этих обозначенных маршрутов, будет заходить в запрещенные и потенциально опасные районы.

"Движение судов вне объявленных маршрутов крайне опасно и запрещено", - заявили ВМС КСИР, призвав всех морских операторов воздерживаться от использования несанкционированных проходов.

В заявлении также говорится, что координация действий с ВМС КСИР является обязательной для судов, следующих через Ормузский пролив, и должна осуществляться по радиосвязи.

ВМС КСИР подчеркнули, что любое судно, уличенное в нарушении правил, столкнется с соответствующими мерами со стороны Ирана.