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Иран не гарантирует безопасность судам, решившим самостоятельно пройти через Ормузский пролив

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Суда, идущие через Ормузский пролив без координации с Ираном, не получат гарантий Тегерана по поводу безопасности плавания, написал в соцсети Х замглавы иранского МИД Казем Гарибабади.

"Безопасный проход через Ормузский пролив при неясных договоренностях, параллельных маршрутах или принятии решений без учета интересов Ирана как прибрежного государства не гарантируется", - предупредил он.

Он отметил, что самостоятельные действия также могут привести к приостановке работы маршрута, который проложили, не консультируясь с Ираном.

Международная морская организация (IMO) 22 июня объявила о начале эвакуации 11 тысяч моряков, оказавшихся в затруднительном положении в Персидском заливе. По ее оценке, на эвакуацию экипажей примерно 600 находящихся там судов понадобится несколько недель. 24 июня сообщалось, что Оманское правительство вместе с IMO организует маршрут для движения судов по Ормузскому проливу.

ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) подтвердили 24 июня, что "некоторые власти" объявили о новом маршруте транзита через Ормузский пролив "без уведомления или координации с Ираном".

The Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных американских официальных лиц 25 июня сообщила, что КСИР в тот же день совершил атаку на грузовое судно в районе Ормузского пролива.

Позднее IMO сообщила, что останавливает операцию по эвакуации моряков, застрявших в Персидском заливе, в связи с инцидентом с торговым судном в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива.

Хроника 28 февраля – 26 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР Иран МИД Оман IMO Ормузский пролив Казем Гарибабади
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