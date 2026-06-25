Жара во Франции бьет исторические рекорды

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Вторник, среда и четверг стали самыми жаркими днями, когда-либо зарегистрированными во Франции, передает BFMTV.

"В четверг с общенациональным температурным индексом в 30 градусов по Цельсию был зафиксирован самый жаркий день в нашей метеорологической истории, сравнявшийся с показателями среды. Конкретнее, вторник, среда и четверг побили рекорды и сместили тройку лидеров, существовавшую с 2019 года, став тремя самыми жаркими днями с начала ведения статистики в 1947 году", - отмечает телеканал.

Сильная жара продолжается повсюду во Франции. Так, сообщается, что в четверг зафиксирована температура 43,2 градуса в департаменте Мен и Луара (запад страны), также 43,2 градуса в департаменте Ланды (юго-запад), 42,4 градуса в департаменте Шер (регион Центр-Долина Луары), или например, 42,2 градуса в департаменте Ивелин (Парижский регион).

Сообщается, что в четверг в 72 департаментах из 96 европейской части Франции был объявлен высший уровень погодной опасности - красный. В пятницу такой уровень ожидается в 61 департаменте, и в 25 департаментах - предшествующий ему оранжевый.

Министр национального образования Франции Эдуар Жёффре объявил, что были закрыты 3,5 тыс. школ и около 10 тыс. либо изменили графики занятий, либо перенесли их в более приемлемые помещения.

О риске "очень высокой" пожарной опасности оповещен ряд департаментов страны.

Префект полиции Парижа Патрис Фор объявил, что продажа алкоголя в столице будет запрещена с 18:00 пятницы. Распитие алкоголя в общественных местах будет запрещено уже с полудня.

"Алкоголь под прямыми солнечными лучами имеет разрушительные последствия", - заявил префект, добавив, что это приводит к мобилизации спасателей и медицинского персонала, которые и без того испытывают сейчас значительную нагрузку.

В эти дни от аномальной жары страдает не только Франция. СМИ сообщают, что рекорд температуры для июня побит в Великобритании, где зарегистрировано 35,7 градуса по Цельсию. Очень редкий для Соединенного Королевства красный уровень "чрезвычайной жары" был продлен до вечера пятницы для Лондона и части юго-востока Англии.

В Швейцарии в четверг также "значительно побит" температурный рекорд месяца, державшийся 80 лет: на северо-западе страны в Базеле зарегистрировано 38 градусов по Цельсию.

Нидерландский метеорологический институт впервые в истории объявил "красное предупреждение" об экстремальной жаре, которое будет действовать в пятницу на большей части территории страны. По данным института, в некоторых районах температура может достичь 40 градусов, и он предупреждает, что "ситуация опасная".

"Красное предупреждение" затронет восемь из 12 провинций страны.