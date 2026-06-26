Трамп заявил, что Вашингтон на переговорах с Тегераном находится в сильной позиции

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - США ведут переговоры с Ираном, находясь в сильной позиции, и это понимают в Тегеране, убежден американский президент Дональд Трамп.

"Мы ведем переговоры с позиции чистой силы. И они это знают", - заявил Трамп, выступая на ужине с американскими фермерами в Розовом саду Белого дома.

Он напомнил, что Ормузский пролив "уже открыт".

Трамп вновь выразил мнение, что "мир находился бы в большой опасности , будь у Ирана ядерное оружие".

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что США удается отстаивать свои интересы на переговорах с Ираном, так как, по его словам, Иран идет на "большие уступки". Кроме того американский лидер называл обстановку в Ормузском проливе хорошей, заявляя, что он открыт для судоходства.