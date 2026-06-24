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В Вашингтоне заявили о проходе через Ормузский пролив 72 танкеров за сутки

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Свыше 70 судов прошли за последние сутки через Ормузский пролив, сообщил министр энергетики США Крис Райт.

"За минувшие 24 часа 72 судна с 20 млн баррелей нефти прошли через Ормузский пролив, - написал он в соцсети Х. - В полной мере восстановлена та интенсивность передвижения через пролив, которая была до конфликта".

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп назвал обстановку в Ормузском проливе хорошей, заявил, что он открыт для судоходства.

"У нас все очень хорошо относительно Ормузского пролива, вчера мы получили больше нефти, чем через него когда-либо проходило (...). Пролив полностью открыт", - заявил он журналистам в Белом доме 22 июня.

Хроника 28 февраля – 24 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп США Ормузский пролив
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