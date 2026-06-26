Белый дом объявил о прекращении приема беженцев

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Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - США на основании решения Верховного суда не будут принимать беженцев, заявил заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер.

"Двери Америки полностью закрыты для просителей убежища", - сказал Миллер журналистам, комментируя постановление Верховного суда.

Кроме того, Миллер назвал "поддельными" все заявления о предоставлении убежища на границе.

"В каждом случае это либо преступники, либо те, кто ищут выгоды, экономические мигранты, ищущие социальной поддержки, и прочие они приезжают, чтобы воссоединиться с членами семьи и так далее. Но хорошая новость для них в том, что есть другие страны, готовые их принять", - отметил чиновник Белого дома.

Ранее Верховный суд США постановил, что американская администрация может отменять временный защитный статус (TPS) для беженцев из Сирии и Гаити. В другом решении суд также определил, что мигранты, прибывающие на границу США и Мексики, не имеют права подавать заявление на предоставление убежища до тех пор, пока не пересекут границу с Мексикой, таким образом, американские пограничники могут разворачивать их обратно на границе.

Как отмечает The Washington Post, ожидается, что решение Верховного суда окажет влияние не только на гаитянскую и сирийскую общины, но и потенциально затронет примерно 1,3 млн мигрантов из 17 стран, имеющих TPS. В прошлом году, как отмечает издание, Верховный суд разрешил отменять этот статус для венесуэльцев.