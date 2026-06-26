Добыча на Карачаганаке вынужденно сокращена из-за инцидента на Оренбургском ГПЗ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Добыча на крупнейшем нефтегазовом месторождении в Казахстане - Карачаганаке - сокращена на 9 тыс. тонн из-за недавнего инцидента на Оренбургском ГПЗ, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"На сегодняшний момент мы вынуждены были сократить добычу на Карачаганакском месторождении с 34 до 25 тыс. То есть, сокращение составляет 9 тыс. тонн", - сказал Аккенженов журналистам в кулуарах парламента в пятницу в Астане, отвечая на вопрос, повлияла ли остановка на ОГПЗ на добыче на Карачаганаке.

"Естественно, прием газа у нас сокращен. Но газоснабжение всего Казахстана не нарушено", - добавил министр.

"Мы все наши обязательства по поставкам газа выполняем в полном объеме", - резюмировал он.

С месторождения Карачаганак сырой газ поставляется на Оренбургский завод "Газпрома". После переработки часть объёмов возвращается в Казахстан в виде товарного и сжиженного газа. Добыча сырого (попутного) газа на Карачаганакском месторождении неразрывно связана с извлечением нефти и газового конденсата.

24 июня в Минэнерго Казахстана сообщали, что Казахстан скорректировал логистику поставок газа, покрывает потребности в топливе из других источников из-за инцидента на Оренбургском ГПЗ.

"Газпром" и "КазМунайГаз" с 2002 года сотрудничают в рамках совместного коммерческого предприятия "КазРосГаз": это СП создано на паритетной основе для покупки газа Карачаганакского месторождения, его переработки на Оренбургском ГПЗ и продажи потребителям Казахстана и России.

Долгосрочный договор купли-продажи газа с Карачаганакского месторождения подписан между оператором проекта - Karachaganak Petroleum Operating BV и "КазРосГазом" в 2007 году, в 2015 году продлен до 2038 года (в объеме до 9 млрд кубометров в год).

Карачаганакское месторождение - одно из крупнейших в мире. Запасы нефти составляют 1,2 млрд тонн, газа - 1,35 трлн.