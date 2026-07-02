Оренбургский ГПЗ сейчас принимает 28% газа от нормы с Карачаганака

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - С месторождения Карачаганак на Оренбургский ГПЗ сейчас отгружается 280 тысяч кубометров газа, что составляет 28% от нормы, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"280 тыс. кубометров газа идет сейчас. Это 28% от нормы", - ответил он на вопрос "Интерфакса-Казахстан" о том, возобновил ли Оренбургский ГПЗ прием газа с Карачаганака.

Добыча на крупнейшем нефтегазовом месторождении в Казахстане - Карачаганаке - была сокращена в конце июня на 9 тысяч тонн из-за инцидента на Оренбургском ГПЗ. Как сообщал тогда министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, "прием газа у нас сокращен, но газоснабжение всего Казахстана не нарушено".

С месторождения Карачаганак сырой газ поставляется на Оренбургский завод "Газпрома". После переработки часть объёмов возвращается в Казахстан в виде товарного и сжиженного газа. Добыча сырого (попутного) газа на Карачаганакском месторождении неразрывно связана с извлечением нефти и газового конденсата.

24 июня в Минэнерго Казахстана сообщали, что Казахстан скорректировал логистику поставок газа, покрывает потребности в топливе из других источников из-за инцидента на Оренбургском ГПЗ.

"Газпром" и "КазМунайГаз" с 2002 года сотрудничают в рамках совместного коммерческого предприятия "КазРосГаз": это СП создано на паритетной основе для покупки газа Карачаганакского месторождения, его переработки на Оренбургском ГПЗ и продажи потребителям Казахстана и России.

Долгосрочный договор купли-продажи газа с Карачаганакского месторождения подписан между оператором проекта - Karachaganak Petroleum Operating BV и "КазРосГазом" в 2007 году, в 2015 году продлен до 2038 года (в объеме до 9 млрд кубометров в год).

Карачаганакское месторождение - одно из крупнейших в мире. Запасы нефти составляют 1,2 млрд тонн, газа - 1,35 трлн.