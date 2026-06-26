Нефть Brent подешевела до $73,75 за баррель

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Нефть активно дешевеет утром в пятницу на ожиданиях возобновления поставок топлива на мировой рынок через Ормузский пролив.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 по Москве снижается на $1,51 (2,01%) до $73,75 за баррель. В четверг контракт подорожал на $1,52 (2,1%) до $75,26 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,5 (2,09%) до $70,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,58 (2,3%), до $71,92 за баррель.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco в пятницу возобновила отгрузки топлива с терминала Рас-Танура, не работавшего почти четыре месяца, показывают данные LSEG. Два супертанкера уже загружаются нефтью на терминале, еще один стоит в очереди. Каждый из этих танкеров способен перевозить 2 млн баррелей нефти.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что интенсивность движения судов через Ормузский пролив близка к уровням до начала конфликта. В частности, в среду через него прошли 72 судна с 20 млн баррелей нефти, сообщил Райт.

"Рынок реагирует на увеличение потоков топлива через Ормузский пролив, при этом спрос на нефть в Китае еще не начал восстанавливаться", - отметила старший рыночный аналитик Sparta Commodities Джун Гох.

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных американских официальных лиц сообщила, что иранские силы Корпуса стражей исламской революции в четверг атаковали грузовое судно в районе Ормузского пролива. Атаке подверглось судно под флагом Сингапура. Пострадавших в результате удара нет, но судно получило повреждения.

Из-за атаки Международная морская организация ООН (IMO) приостановила операцию по эвакуации около 11 тыс. моряков, застрявших в Персидском заливе.