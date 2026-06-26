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Volkswagen планирует сократить до 100 тыс. рабочих мест за несколько лет

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор германской группы Volkswagen Оливер Блюме планирует сократить до 100 тыс. рабочих мест по всему миру в течение следующих нескольких лет и прекратить производство на четырех заводах группы в ФРГ, сообщает издание Manager Magazin со ссылкой на источники.

Также глава автопроизводителя планирует уменьшить инвестиции примерно на 15% в течение следующих пяти лет.

По данным источников, Блюме и главный финансовый директор VW Арно Антлиц намерены полностью реструктурировать компанию. В частности, планируется, что бренд Volkswagen и заводы по производству комплектующих будут выделены из существующей группы в отдельные структуры.

В среднесрочной перспективе VW намеревается закрыть производственные мощности в Ганновере, Цвиккау и Эмдене, а также завод Audi в Неккарзульме. При этом производство будет прекращено после вывода из эксплуатации выпускаемых там моделей.

Котировки акций VW растут на 0,5% в ходе торгов в пятницу. Капитализация автопроизводителя с начала текущего года упала почти на 25% (до 39 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX прибавил чуть более 1%.

Volkswagen
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