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Глава VW заявил о возможности более разумных решений, чем закрытие заводов

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор германского автопроизводителя Volkswagen Оливер Блюме полагает, что существуют более разумные решения для экономии средств, чем закрытие заводов.

Он заявил немецким СМИ, что в прошлом году VW удалось сократить расходы на германских предприятиях в среднем на одну пятую, назвав это "значительным прогрессом".

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"Наша продукция пользуется большой популярностью, но мы просто не получаем от нее достаточно прибыли, - сказал Блюме. - Поэтому мы должны продолжать сокращать расходы - во всех областях".

Ранее ряд СМИ написал о том, что VW планирует сократить до 100 тыс. рабочих мест по всему миру в течение следующих нескольких лет и прекратить производство на четырех заводах группы в ФРГ.

Глава автопроизводителя сказал, что "есть более разумные решения" помимо закрытия предприятий.

После заседания наблюдательного совета VW на прошлой неделе руководство обозначило лишь расплывчатые цели, включая сокращение модельного ряда с целью сосредоточиться на наиболее привлекательных сегментах рынка.

"Мы стремимся увеличить объемы продаж по каждой модели, поэтому мы систематически оптимизируем наш продуктовый портфель", - сказал Блюме.

По его словам, "среда, в которой мы работаем, никогда не была такой сложной и рискованной, как сегодня, с геополитической напряженностью, торговыми барьерами, регулированием, рыночными потрясениями и жесткой конкуренцией".

Капитализация VW с начала текущего года упала более чем на 31% (до 36 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX прибавил 2,4%.

Volkswagen VW Оливер Блюме Германия
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Глава VW заявил о возможности более разумных решений, чем закрытие заводов

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