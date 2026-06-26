В Иране считают совместное заявление США и стран Персидского залива провокационным

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - МИД Ирана подверг критике совместное заявление США и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), отметив, что оно не способствует стабилизации ситуации в регионе.

"МИД считает позиции, изложенные в заявлении госсекретаря США и министров иностранных дел стран ССАГПЗ от 25 июня 2026 года, агрессивными, безответственными и провокационными, предупреждает о продолжении воинственных действий и вмешательства в регионе", - говорится в сообщении в телеграм-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что "сейчас как никогда очевидно, что военное присутствие США в странах региона является лишь ношей для народов региона и фактором нестабильности и раскола". В свою очередь, в Тегеране выразили надежду, что местные государства пересмотрят отношение к присутствию американских войск в регионе.

В МИД Ирана рекомендуют странам Персидского залива не поддерживать заявления США по теме ядерной программы Ирана, а способствовать созданию свободной от ядерного оружия зоны на Ближнем Востоке.

Ведомство напоминает, что Иран и Оман будут регулировать судоходство в Ормузском проливе в соответствии с ирано-американским меморандумом.

Накануне в Бахрейне состоялась министерская встреча США и стран ССАГПЗ, по итогам которой было принято совместное заявление. В частности, стороны категорически отвергли любые попытки введения пошлин, сборов или установления контроля над Ормузским проливом, подчеркнув необходимость "свободного, безусловного и неограниченного судоходства". Стороны приветствовали меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, но подчеркнули, что нужно предотвратить получение Ираном ядерного оружия и прекратить его поддержку региональных проиранских сил.