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КСИР остановил три судна в Ормузском проливе

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) остановил три судна в Ормузском проливе, сообщает гостелевидение Ирана.

"После предупреждения КСИР три иностранных нефтяных танкера-нарушителя, которые намеревались незаконно пройти через Ормузский пролив, были остановлены и возвращены в Персидский залив", - сообщил корреспондент телеканала.

Ранее замглавы иранского МИД Казем Гарибабади заявил, что суда, идущие через Ормузский пролив без координации с Ираном, не получат гарантий безопасности со стороны Тегерана.

"Безопасный проход через Ормузский пролив не гарантируется при неясных договоренностях, параллельных маршрутах или принятии решений без учета интересов Ирана как прибрежного государства", - написал он в соцсети X.

Он отметил, что самостоятельные действия также могут привести к приостановке работы маршрута, который был проложен без согласования с Ираном.

Международная морская организация (IMO) 22 июня объявила о начале эвакуации 11 тысяч моряков, оказавшихся в затруднительном положении в Персидском заливе. По ее данным, на эвакуацию экипажей примерно 600 находящихся там судов понадобится несколько недель. 24 июня сообщалось, что оманское правительство вместе с IMO организует маршрут для движения судов по Ормузскому проливу.

ВМС КСИР 24 июня же сообщили, что "некоторые власти" объявили о новом маршруте транзита через Ормузский пролив "без уведомления или координации с Ираном". 25 июня The Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников сообщила, что КСИР в тот же день совершил атаку на грузовое судно в районе Ормузского пролива.

Позднее IMO сообщила, что приостанавливает операцию по эвакуации моряков, застрявших в Персидском заливе, в связи с инцидентом с торговым судном в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива.

Хроника 28 февраля – 26 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР МИД Оман Иран Ормузский пролив Казем Гарибабади
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