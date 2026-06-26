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Бейрут и Израиль спорят, с каких территорий Ливана нужно отойти израильским войскам

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Ливанские и израильские власти пока не пришли к согласию относительно того, из каких районов Ливана могут отойти войска Израиля, сообщает в пятницу The National со ссылкой на источники.

"В пятницу источники в ливанских и израильских службах безопасности рассказали, что Ливан настаивает на отводе войск Израиля из нескольких близких к границе районов, а израильские военные настаивают на передисклокации в местах, расположенных дальше", - информирует издание.

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"Ливан не пошел на попятную, он по-прежнему требует отвод сил из зон, близких к границе, из районов, которые израильтияне не полностью заняли, но окружили. Эти зоны - связущее звено с другими ключевыми пунктами на юге", - объяснил газете один из ливанских источников.

Другой источник в службах безопасности Ливана сказал, что Израиль рассматривает возможность для отвода войск к северу от реки Литани.

Такие разногласия сохранялись в течение переговоров Ливана и Израиля в Вашингтоне накануне; дискуссии продлились более 10 часов. Консультации должны были завершиться в четверг, но их продлили на пятницу.

Вместе с тем, шиитское движение "Хезболла" передало через иранскую сторону для США требование, что израильские солдаты должны полностью уйти из ливанских пограничных населенных пунктов. В "Хезболле" подчеркнули, что не примут отход израильских войск лишь в районах, далеких от границы.

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В пятницу лидер "Хезболлы" Наим Касем вновь потребовал полного ухода израильских сил с юга Ливана.

В начале этой недели CNN со ссылкой на источник сообщал, что израильские власти изучают вариант с выводом некоторого числа военных с юга Ливана для улучшения ситуации с переговорами с Бейрутом. Но в среду глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские военные не покинули бы южные районы Ливана, даже если бы из Вашингтона поступили соответствующие требования.

В иранской делегации, проводившей переговоры с США в минувшее воскресенье в Швейцарии, предупредили, что прекращение боев между Израилем и "Хезболлой" в Ливане, а также вывод войск Израиля с ливанской территории - необходимые условия для продолжения попыток урегулирования конфликта Вашингтона и Тегерана. Также на переговорах в швейцарском Бюргенштоке стороны договорились создать механизм мониторинга прекращения огня между Израилем и "Хезболлой" на юге Ливана.

Израиль Ливан Хезболла
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