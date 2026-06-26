Рубио объявил о достижении рамочного соглашения между Израилем и Ливаном

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Израиль и Ливан утвердили рамочное соглашение, способное положить конец конфликту на ливанской территории, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

"Сегодня хороший день. Мы рады объявить о рамочном соглашении между суверенным правительством Ливана и, конечно же, правительством Израиля, при посредничестве и поддержке США", - сказал он, выступая в Госдепартаменте.

Посол Ливана Нада Хамаде Муаввад подчеркнула, что соглашение в случае имплементации станет первым шагом к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Ливана и приведет к полному завершению военных действий.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что соглашение подтверждает, что Израиль и Ливан выходят на дорогу к миру, "оставляя позади Иран и "Хезболлу".

The Times of Israel со ссылкой на источники сообщало, что в рамках соглашения Армия обороны Израиля начнет постепенно уходить с юга Ливана. На покинутых территориях израильских военных заменят ВС Ливана.

Соглашение достигнуто на четвертый день пятого раунда переговоров Ливана и Израиля при посредничестве США.

В начале этой недели CNN со ссылкой на источник сообщал, что израильские власти изучают вариант с выводом некоторого числа военных с юга Ливана для улучшения ситуации с переговорами с Бейрутом. Но накануне глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские военные не покинули бы южные районы Ливана, даже если бы из Вашингтона поступили соответствующие требования. Израильские власти и до этого отмечали, что ЦАХАЛ останется на юге Ливана.