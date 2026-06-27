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Вэнс посоветовал Ирану решать разногласия с США путем дипломатии

Вэнс посоветовал Ирану решать разногласия с США путем дипломатии
Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - США открыты для дипломатических контактов с Ираном, если Тегеран не согласен с трактовкой подписанного между странами меморандума о взаимопонимании, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Иран подписал с нами соглашение о прекращении огня. Мы выполняем его положения. Если Иран не согласен с нашей трактовкой меморандума, то они могут взять телефон и позвонить", - приводят его слова американские СМИ.

При этом американский вице-президент предупредил, что США "на применение силы ответят силой".

Это заявление прозвучало после того, как военные США нанесли серию ударов по Ирану в ответ на атаку иранского беспилотника против грузового судна в Ормузском проливе.

Хроника 28 февраля – 27 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Джей Ди Вэнс
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