США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Военные США атаковали ряд иранских объектов в районе Ормузского пролива, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Эти данные позже подтвердили и в американском военном командовании.

Там пояснили, что американские удары являются ответом на совершенную иранскими БПЛА атаку против коммерческого судна в Ормузском проливе.

"Силы Центрального командования США осуществили удары по Ирану 26 июня в качестве мощного ответа на вчерашнюю атаку на коммерческое судно, которое проходило через Ормузский пролив", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечает командование, военные США нанесли удары по местам хранения иранских ракет и беспилотников.

Тем временем иранские СМИ сообщают о звуках взрывов в округе Сирик провинции Хормозган на юге Ирана.