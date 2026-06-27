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Рубио сообщил, что Трамп может посетить Индию в начале следующего года

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что посетит Индию в конце года, чтобы подготовить визит президента США Дональда Трампа в эту страну.

"Я с нетерпением жду возвращения (в Индию) до конца года и подготовки президентского визита в начале следующего года", - сказал он в интервью агентству IANS.

По словам госсекретаря США, в настоящее время администрация Трампа работает над визитом президента в Индию, что подчеркивает растущую динамику в отношениях Индии и США.

Он также отметил, что обе страны приближаются к заключению двустороннего торгового соглашения.

"Мы надеемся завершить торговую сделку. Мы на финишной прямой, и это очень позитивно", - сказал Рубио.

Индия США Дональда Трамп Марко Рубио
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