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Трамп заявил, что восхищается Си Цзиньпином и Моди

Трамп заявил, что восхищается Си Цзиньпином и Моди
Дональд Трамп и Си Цзиньпин
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил Axios, что из всех мировых лидеров больше всего восхищается председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Он назвал председателя КНР "деловым человеком", а индийского премьера - "крепким орешком".

При этом Трамп не стал рассуждать о том, кого из лидеров стран мира он считает наиболее слабым.

Он также в очередной раз выразил сожаление в связи с исключением России из G8 и возвращением к формату G7.

Дональд Трамп G7 США Си Цзиньпин Индия КНР Нарендра Моди
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