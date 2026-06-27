Катар осудил атаки Ирана на Бахрейн

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - МИД Катара осудил атаки Ирана на Бахрейн, сообщает в субботу телеканал Al Jazeera.

"Министерство иностранных дел Катара заявило, что решительно осуждает иранские атаки на Бахрейн и подчеркивает необходимость оградить регион от последствий этих неоправданных атак", - говорится в сообщении телеканала.

МИД Катара призвал "продолжать курс на диалог и дипломатию, деэскалацию и опираться на достижения, достигнутые в рамках меморандума о взаимопонимании, таким образом, чтобы способствовать укреплению безопасности и стабильности как на региональном, так и на международном уровнях".

Катар вместе с Пакистаном является посредником на переговорах между Ираном и США.

Ранее МИД Бахрейна заявил, что несколько иранских беспилотников атаковали страну в субботу утром.