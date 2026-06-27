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Бахрейн заявил об атаке иранских беспилотников на его территорию

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Несколько иранских беспилотников атаковали Бахрейн в субботу утром, заявил МИД Бахрейна.

"Министерство иностранных дел Королевства Бахрейн самым резким образом осуждает нацеливание на его территорию ранним утром в субботу, 27 июня 2026 года, нескольких иранских беспилотных летательных аппаратов, что является вопиющим нарушением суверенитета, наглым посягательством на безопасность граждан и резидентов и грубым нарушением международных норм и конвенций, запрещающих нападения на гражданские объекты и терроризацию мирного населения", - говорится в его сообщении.

В документе отмечается, что "продолжение Ираном нападений в то время, когда региональные и международные усилия направлены на деэскалацию, возлагает на Тегеран единоличную ответственность за подрыв мирных инициатив и демонстрирует подход, направленный на подрыв безопасности, экспорт хаоса и нарушение региональной стабильности".

"Королевство заявляет о сохранении за собой полного законного права на защиту своего суверенитета, безопасности и стабильности в соответствии с международным правом и призывает Совет Безопасности выполнить свои обязанности по ... привлечению агрессора к ответственности", - говорится в заявлении.

Хроника 28 февраля – 27 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Бахрейн Иран
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