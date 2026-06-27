Глава Минобороны Израиля ожидает сложностей при выполнении соглашения с Ливаном

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац в субботу заявил, что приветствует "историческое" соглашение с Ливаном, но при этом предупредил о возможных трудностях при имплементации.

"Выполнение соглашения будет испытанием. По-прежнему ожидаются многие вызовы", - приводит The Times of Israel слова Каца.

Он отметил, что поручил военным "подготовиться к продолжительному пребыванию в зоне безопасности (на юге Ливана - ИФ), осуществить необходимую подготовку для защиты военнослужащих ЦАХАЛ и для уничтожения угроз для жителей северных районов".

По его словам, соглашение "представляет стратегический удар по иранским сторонникам". Он также подчеркнул, что сделка не предусматривает "никакого отвода сил, пока "Хезболла" не разоружится по всему Ливану".

Накануне в Вашингтоне Израиль и Ливан согласовали рамочное соглашение, способное положить конец конфликту на ливанской территории. Соглашение предусматривает, в том числе, разоружение движения "Хезболла".