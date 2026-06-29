Президент Ливана обсудил с командующим CENTCOM реализацию соглашения с Израилем

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент Ливана Жозеф Аун обсудил с командующим CENTCOM Брэдом Купером подготовку к реализации рамочного соглашения Ливана и Израиля, сообщает ливанский телеканал LBCI.

Аун поблагодарил Купера за проявленный президентом США Дональдом Трампом интерес к помощи Ливану в достижении безопасности и стабильности, вновь подтвердив решимость ливанского государства распространить власть через вооруженные силы вплоть до международно признанной южной границы страны.

Израиль и Ливан подписали 26 июня в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США. Документ, заключенный после нескольких дней переговоров, направлен на прекращение боевых действий, создание зоны безопасности на юге Ливана и завершение состояния войны между двумя государствами. Соглашение предусматривает, в том числе, разоружение движения "Хезболла".