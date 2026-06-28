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Американские военные нанесли удары по нескольким целям в Иране

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы нанесли удары по нескольким иранским целям в ответ на очередной обстрел Ираном коммерческого танкера, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Силы CENTCOM сегодня нанесли удары в качестве прямого ответа на продолжающуюся иранскую агрессию против коммерческого судоходства. Военная авиация США нанесла удары по иранской военной разведывательной инфраструктуре, системам связи, объектам ПВО, хранилищам беспилотников и минным заградителям", - говорится в сообщении.

В командовании указали, что в субботу иранский беспилотник атаковал танкер M/T Kiku под панамским флагом, который следовал вблизи Ормузского пролива с более чем двумя миллионами баррелей сырой нефти.

"После вчерашних ударов США в ответ на иранскую атаку на танкер M/V Ever Lovely Ирану был предоставлен шанс соблюсти соглашение о прекращении огня, но он решил этого не делать", - отмечается в сообщении.

"Транзит коммерческих судов через Ормузский пролив продолжается. Американские силы остаются бдительными, смертоносными и готовыми к действиям", - подчеркнули в CENTCOM.

Иран США CENTCOM
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