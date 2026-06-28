Остров Кешм попал под американские удары

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - США нанесли удары по целям на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, сообщила государственная телекомпания Ирана IRIB.

По ее утверждению, несколько снарядов попали в районе населенного пункта на острове.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что американские вооруженные силы нанесли удары по нескольким иранским целям в ответ на очередной обстрел Ираном коммерческого танкера.

"Силы CENTCOM сегодня нанесли удары в качестве прямого ответа на продолжающуюся иранскую агрессию против коммерческого судоходства. Военная авиация США нанесла удары по иранской военной разведывательной инфраструктуре, системам связи, объектам ПВО, хранилищам беспилотников и минным заградителям", - говорится в сообщении.

В командовании указали, что в субботу иранский беспилотник атаковал танкер M/T Kiku под панамским флагом, который следовал вблизи Ормузского пролива с более чем двумя миллионами баррелей сырой нефти.