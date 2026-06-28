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Иран атаковал военные базы США в Персидском заливе

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) в воскресенье утром атаковал американские военные базы в Кувейте и Бахрейне в ответ на американские удары по исламской республике, передает агентство Tasnim.

"Корпус стражей исламской революции Ирана, запустив баллистические ракеты и беспилотники, уничтожил восемь важных объектов военной инфраструктуры США на базе Али Аль-Салем в Кувейте и Пятого флота в порту Салман в Бахрейне, чем решительно ответил на недавнюю агрессию США", - заявил КСИР.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что американские вооруженные силы нанесли новые удары по нескольким иранским целям за очередной обстрел Ираном коммерческого танкера в районе Ормузского пролива.

КСИР Кувейт Бахрейн Иран США
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