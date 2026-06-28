Бахрейн призвал международное сообщество повлиять на Иран из-за ударов по соседним странам

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Правительство Бахрейна призвало к международным действиям для прекращения иранских ударов по странам региона.

"Эта произошедшая в воскресенье новая агрессия указывает на то, что власти Ирана игнорируют данные ими обещания в меморандуме о взаимопонимании, подписанном 17 июня с США", - говорится в заявлении МИД Бахрейна.

Министерство подчеркнуло необходимость "решительных действий на международном уровне" и призвало Совет Безопасности ООН провести срочное заседание для рассмотрения складывающейся ситуации.

В воскресенье Бахрейн заявил о перехвате ракет и беспилотников, запущенных из Ирана по их территории после атак США накануне по Ирану.