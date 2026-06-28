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США нанесли удары по 10 военным целям Ирана в районе Ормузского пролива

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы в ходе операции нанесли удары по 10 иранским военным целям в районе Ормузского пролива, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Истребители ВМС и ВВС США нанесли удары по десяти иранским военным целям в нескольких местах в районе Ормузского пролива и вблизи него в связи с атакой иранских беспилотников на танкер M/T Kiku", - говорится в сообщении.

По данным CENTCOM, в субботу иранский беспилотник атаковал в Ормузском проливе шедший под панамским флагом танкер M/T Kiku, который перевозил свыше 2 миллионов баррелей нефти.

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